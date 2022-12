HDZ se obrušio na Milanovića, Putinu poručili: „rokaj barba“

ZAGREB – Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) premijera Andreja Plenković obrušila se danas na predsednika Zorana Milanovića, zbog reagovanja ruskih medija na njegove izjave o Ukrajini, pa su ga nazvali „Putinovim igračem“ i „baćuškom“, a ruskom predsedniku poručili „rokaj barba“.

“Baćuška Milanović opet glavna zvezda ruskih režimskih medija! Slave ga jer je sabor odbio da pomogne Ukrajini, s vidnim zadovoljstvom prenose njegove teze da ‘Ukrajina nije saveznik Hrvatske”, da je ‘cinično dobila status kandidata za EU..“, objavili su iz HDZ na zvaničnoj Fejsbuk stranici.

Smatraju sasvim razumljivim to što, kako kažu, „kremljanski trbuhozborci veličaju Milanovića s obzirom na to da on u svojim protivzapadnim i protivdemokratskim ispadima samo plagira Putina“.

Činio je, dodaju, to i pre, vrteći teze o “korumpiranim ukrajinskim nacistima“, narativ koji je Kremlju služio kao psihološka priprema za agresiju na Ukrajinu.

U prilog tome, iz HDZ su citirali još jedan, kako kažu, Milanovićev (jučerašnji) antievropski biser: “Šta je EU danas? Beda, nula!“. Štetočina s Pantovčaka toliko se potrudio da ga hvali i beloruska nacionalna informativna agencija BELTA. Rokaj, barba Putin!”, navode iz HDZ.

Milanović se pojavio na naslovnici ruskog državnog medija RT zbog izjava o Ukrajini, a povodom odbijanja sabora da potvrdi vladin predlog za vojnu pomoć Ukrajini, što šef hrvatske države, koji je i vrhovni komandant oružanih snaga, smatra dovođenjem rata na Balkan.

(Tanjug)

