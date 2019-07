Hodžis: Uloga SAD u dijalogu o KiM treba da bude vodeća

VAŠINGTON – Uloga Sjedinjenih Država na Balkanu i u razgovorima predsednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija trebalo bi da bude veća, odnosno vodeća, izjavio je u intervjuu Glasu Amerike general-potpukovnik Frenklin Ben Hodžis, bivši glavnokomandujući američkih kopnenih snaga u Evropi.

„Naša obaveza mora da bude održiva, umesto epizodna. Ne možemo reći, organizujmo konferenciju o tome, a onda odmah pređimo na nešto drugo“, rekao je Hodžis za Glas Amerike.

To je, dodao je, razlog zbog koga on smatra da je potrebno pružiti pomoć i veći prostor da bi Vučić i Tači postigli konačan dogovor.

„Treba, ne samo ukinuti bilo kakve ‘crvene linije’, već im pružiti podršku i zaštitu od pritiska Rusije. Na primer pomoći Srbiji da se odupre pritiscima Pravoslavne crkve vezane za Rusiju“, rekao je Hodžis.

Kao skorašnji primer američke inicijative naveo je predstavlja susret američkog predsednika Donalda Trampa sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Beloj kući.

„Kada sam nedavno bio u Beogradu, malo posle posete mađarskog premijera Orbana Vašingtonu, pitao sam predsednika Vučića šta o tome misli. Odgovorio je da bez obzira na to da li podržavate predsednika Trampa, za region je to bila krupna poruka – da predsednik Sjedinjenih Država hoće da ugosti vođu male zemlje u Beloj kući. Rekao je da je to ulilo nadu svim zemljama u regionu. Vučić je dodao da bi odsustvo američkog vođstva bilo katastrofalno“, kazao je Hodžis.

Kako je naveo, još od bivšeg podsekretara Vesa Mičela, signali koji dolaze iz Stejt departmenta, dakle od administracije, jesu da se mora obezbediti alternativa opciji da pojedini u regionu „postanu Venecuele Evrope, koje potpuno zavise od rusku podrške i uticaja“.

„To je nešto što Sjedinjene Države mogu da učine i smatram da je sadašnja administracija spremna na to. Inače, šta vredi da predsednik Vučić svojoj javnosti govori da je zapadna integracija povoljna za Srbiju, a da se u stvarnosti to ne obistinjuje. To je nešto što Sjedinjene Države mogu da obezbede, i čini mi se da je Trampova administracija na to spremna“, kazao je Hodžis.

Kao stručnjak američkog Centra za analizu politike Istočne Evrope, Hodžis ukazuje da niz neuspelih razgovora srpskog i kosovskog predsednika, čija je svrha normalizacija odnosa dve strane, pojačava strahovanja od diplomatske stagnacije, političkog radikalizma i regionalne nestabilnosti, prenosi Glas Amerike.

„Stabilnost u regionu u velikoj meri zavisi od stabilnosti i bezbednosti same Srbije. Stoga su i organizovane učestale posete zapadnih zvaničnika Beogradu, poput dolaska francuskog predsednika Emanuela Makrona i novog glavnokomandujućeg NATO snaga, Toda Voltersa“, uveren je Hodžis.

On ocenjuje da Evropa i NATO prepoznaju strateški značaj obezbeđivanja stabilnosti na Balkanu, kao i značajnu ulogu koju Srbija igra u tom području i gde bi mogla da bude pozitivan i veoma odgovoran faktor stabilnosti.

(Tanjug)