Horor u Britaniji: Džipom uleteo na podijum za ples u noćnom klubu, više povređenih (video)

Britanska policija saopštila je danas da je 21-godišnji muškarac u gradu Grejvsendu uleteo protekle noći automobilom u noćni klub iz kojeg je prethodno izbačen, i tom prilikom pokosio posetioce na podijumu za ples, povredivši najmanje 13 njih.

Never been so scared in my life. The car came inches from running me and my friends over, What is the world coming too? SMH #Gravesend #Blakes pic.twitter.com/ETNv11yRdM

— Sonny Powar (@Sonny_Powar) March 18, 2018