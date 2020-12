HR: Na snazi nove mere za prodavnice i šoping-centre

ZAGREB – U Hrvatskoj su u ponoć stupile na snagu nove mere Štaba civilne zaštite koje se odnose na smanjenje broja kupaca i posetilaca u prodavnicama i trgovačkim centrima.

Prema novim pravilima, u prodavnicama koje imaju do 10 kvadratnih metara istovremeno može biti jedan kupac, dok prodavnice od 11 do sto kvadrata za svakog kupca moraju osigurati najmanje deset metara kvadratnih, prenosi index.hr.

Prodavnice do 200 kvadrata za svakog kupca moraju osigurati 12 metara kvadratnih, one do 2.000 – 16 metara kvadratnih, a one veće od 2.000 kvadrata moraju osigurati 20 metara kvadratnih za svakog kupca.

Za trgovačke centre određeno je da za svakog kupca moraju imati

najmanje 16 metara kvadratnih.

Prodavnice i trgovački centri obavezni su da na ulazu jasno istaknu obaveštenje o najvećem dopuštenom broju kupaca i strogo se pridržavaju tih ograničenja.

Trgovački centri moraće da onemoguće sedenje na zajedničkim delovima.

(Tanjug)

