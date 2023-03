Hrvatska lekarska udruženja najavila štrajk

ZAGREB – Pet hrvatskih krovnih lekarskih udruženja najavilo je štrajk zbog nagomilanih problema u zdravstvu.

Predsednik Hrvatske lekarske komore (HLK) Krešimir Luetić poručio je da se očekuje sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, kako bi se i on lično uključio u rešavanje problema, prenela je agencija Hina.

Luetić je rekao da svih pet lekarskih organizacija spremno za štrajk, a da je odgovornost za to na vladi.

„Naravno da ćemo se tokom štrajka i te kako pobrinuti o našim pacijentima, pa će pre svega svi oni sa onkološkim probleima, kao i dečije dobi, biti zbrinuti“, rekao je on.

U vezi sa nedavnim protestima zdravstvenih radnika on je rekao da „3.000 lekara na Markovom trgu nije bila dovoljno jasna poruka Vladi“.

Predstavnici Hrvatske lekarska komora, Hrvatskog sindikata lekara, Hrvatskog udruženja bolničkih lekara, Koordinacije hrvatske porodične medicine i Inicijative mladih lekara, sastali su se juče kako bi raspravljali o daljim aktivnostima s obzirom na to da nedavni protest „SOS za zdravstvo“ nije doveo do onoga što su očekivali, a to je, kako su naveli, da ih na sastanak pozove premijer i da sasluša probleme koje ministar zdravstva Vili Beroš nije mogao da reši.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.