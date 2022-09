I dalje nema dogovora stare parlamentarne većine

PODGORICA – Predstavnici partija parlamentarne većine formirane posle izbora 30. avgusta 2020. godine nisu uspeli da se dogovore o izboru mandatara za formiranje nove vlade i o sastavu novog skupštinskog rukovodstva.

Sastanak je organizovan juče u crnogorskom parlamentu, preneo je RTCG.

Oko 18.30 časova data je pauza od 15 minuta, za konsultacije unutar partija.

Potom je sastanak nastavljen ali je i završen oko 20 časova, bez konkretnog dogovora.

Kako je rekao jedan od lidera DF-a Andrija Mandić, isrpljene su sve mogućnosti za postizanje dogovora u ovom sastavu.

„To znači da ću pozvati na sastanak predsednike svih stranaka koji nisu bili na sastanku danas“ kazao je Mandić.

On je precizirao je da će do tog sastanka doći pre četvrtka.

Mandić je pojasnio da je DF kandidovao njega za mandatara, URA je predložila Dritana Abazovića, a Demokratska Crna Gora je saslušala predloge i određivala se o tome.

„Želeći da deblokiramo razgovore, saopštili smo kolegama da smo spremni da odustanemo od mesta premijera, od te kandidature, ali da dođemo do dogovora i da nastavimo posao koji su nam građani zadali 30. avgusta. No, i pored toga, dogovora nije bilo. Predložen je od strane predsednika Prave Crne Gore da premijer bude Miodrag Lekić, ali oni koji su predložili svog kandidata to su odbili“, naglasio je Mandić.

On je naveo da postoji volja da se postigne dogovor i da se formira vlast, ali očito da nema kompromisa po pitanju izbora konkretnog kandidata.

„DF i pored dvotrećinske podrške parlamentarne većine za njegovog kandidata, bio je spreman da odustane od svog kandidata i priloži i taj doprinos, ali evo, ni to nije bilo dovoljno“, naveo je Mandić.

Naveo je da ima osećaj da će do dogovora doći.

Predsednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović rekao je da se mogu dogovoriti, ako se svako od učesnika odrekne od ultimatutima.

„Sve da nema primedbi na račun Abazovića, a ima ih, rekao sam i to na sastanku, teško da može očekivati da ga podržimo ako ne dođe među nas, zatraži mandat i to obrazloži. Pozivam i njega, a i predsednika Demokratske Crne Gore Aleksu Bečića da dođu, iako Bečić nije kandidat ali ja sa radošću čekam taj sastanak predsjednika partija“, naglasio je Danilović.

Poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović rekao je da je „blago razočaran“ sastankom.

On je podsetio da su se Demokrate odrekle mesta predsednika vlade i predsednika parlamenta, u korist naroda i u cilju omogućavanja kompromisa.

„Mi smo predložili da te dve najvažnije funkcije preuzmu žene i to ne žene iz Demokrata. Mislili smo da je to put za dogovor. Kazali smo da za najviše funkcije budu predložene Branka Bošnjak i Jelena Borovinić Bojović. To bi moglo da nas pomiri, posebno u svetlu teškog političkog nasleđa“, naglasio je Krapović.

Kako je rekao i pored brojnih ustupaka koje su dali, nisu naišli na podršku od kolega iz URA, koji su ostali pri stavu da Abazović treba da bude mandatar.

Stara parlamentarna većina već je imala tri sastanka.

Ranije je usaglašeno da partije dostave i predloge kada su u pitanju imenovanja na ključne pozicije.

Ciljevi i programski principi nove vlade već su definisani.

Poslanici crnogorskog parlamenta su 20. avgusta izglasali nepoverenje Vladi Dritana Abazovića, što znači da će Crna Gora za nešto više od dve godine treći put promeniti izvršnu vlast.

Do tada, Abazovićeva Vlada radiće u tehničkom mandatu.

(Tanjug)

