Indija: Najveći rast infekcija Kovid 19 od decembra

NJU DELHI – Indija je zabeležila najveći dnevni broj slučajeva kovid-19 još od kraja decembra, a najteža situacija je u saveznoj državi Maharaštra, gde su uvedene stroge epidemiološke mere, prenosi AP.

Agencija prenosi da je indijsko Ministarstvo zdravlja danas prijavilo 23.285 novih slučajeva kovid-19 za protekla 24 sata, što je najveći dnevni porast od 24. decembra.

Povećanje broja novih slučajeva prijavljeno je u šest indijskih država, uključujući Maharaštru, gde su vlasti najavile potpuno zaključavanje od sedam dana u gusto naseljenom gradu Nagpur.

Vladin zdravstveni zvaničnik na konferenciji za novinare juče je rekao da je najnoviji talas zabrinjavajući i savetovao ljudima da se ne opuštaju jer pandemija još nije gotova.

Indija trenutno sprovodi imunizaciju, a vladin cilj je da se protiv kovid-19 vakciniše 300 miliona ljudi do avgusta, a do sada je to sprovedeno na nešto više od 26 miliona ljudi, dok je samo 4,72 miliona potpuno vakcinisano sa obe doze, navodi agencija.

