Isak Hercog izabran za novog predsednika Izraela

Isak Hercog, predsedavajući Jevrejske agencije i bivši lider izraelske Laburističke stranke izabran je danas u parlamentu, Knesetu, za novog predsednika Izraela.

Za njega je glasalo 87 od 120 poslanika.

Isak Hercog (60) je pobedio Miriam Perec (67) po zanimanju učiteljicu i predavača o judaizmu i cionizmu.

Iako je jučerašnja anketa u Knesetu pokazala da je Perec favoritkinja za koju izraelski mediji navode da naginje desnici kao i većina Jevreja njene generacije koja se u Izrael uselila s Bliskog istoka, ona je danas dobila samo 26 glasova, a šest poslanika se uzdržalo – preneli su izraelski mediji.

Hercog će naslediti Ruvena Rivlina, čiji mandat ističe 9. jula.

On će biti prvi predsednik Izraela čiji je otac takodje bio šef jevrejske države: Haim Hercog je bio predsednik Izraela od 1983. do 1993. godine.

Hercogov otac Haim bio je ambasador Izraela u UN pre nego što je izabran za izraelskog predsednika. Njegov bliski rodjak Aba Eban bio je prvi šef diplomatije Izraela i ambasador u UN i SAD, a deda mu je bio prvi glavni izraelski rabin.

Izbor novog predsednika Izraela, čija je uloga u politici zemlje uglavnom ceremonijalna, održan je na dan kada ističe rok za obrazovanje nove vlade čime bi se mogla okončati duga vladavina izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Netanjahu je odmah čestitao Hercogu, rekavši da mu želi sreću u ime svih gradjana Izraela.

Dolazeći na glasanje u Knesetu Netanjahu je na pitanje jedne novinarke da li je to njegova poslednja nedelja na funkciji premijera odgovorio: „Da li me to pitate zato što je to vaš san ili kao neka vrsta novinara?“, dodavši: „To bi vam se svidelo, zar ne?“.

(Beta)

