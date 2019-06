Italija: Sporazum vladajućih stranaka posle Konteove pretnje

RIM – Italijanske vladajuće partije Liga i Pokret pet zvezda postigle su danas sporazum o pravilima za javne tendere, što je, kako se procenjuje, signal da je koalicija konačno prevazišla nedelje sukoba.

Kako navodi Rojters, do sporazuma dolazi svega dan nakon pretnje premijera Đuzepea Kontea da će podneti ostavku ukoliko dve partije ne prestanu sa konstantnim sukobom, čime su kako on kaže doveli vladu do ivice raspada.

Podstaknuti njegovim ultimatumom, lideri Lige i Pokreta pet zvezda, Mateo Salvini i Luiđi Di Majo, razgovarali su telefonom kako bi pronašli način da okončaju obostrane optužbe i javno nezadovoljstvo.

Britanska agencija prenosi da je dogovor povodom ugovora o javnim radovima prvi znak da su dve strane voljne da nastave sa partnerstvom.

Navodi se kako su se dve partije složile da „zamrznu“ neke propise, ali se konstatuje da između koalicionih partnera još postoje brojne nesuglasice.

Salvini je juče uz osvrt na prošlonedeljne izbore za Evropski parlament poručio putem Fejsbuka da iza njegove stranke stoji devet miliona ljudi.

(Tanjug)