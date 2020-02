Italija: Voz izleteo iz šina, ima žrtava (foto, video)

Najmanje dve osobe su danas poginule, a 27 je povređeno kada je, krećući se brzinom od skoro 300 kilometara na sat, putnički voz na severu Italije izleteo iz šina, saopštili su zvaničnici.

Dramatic drone pictures of this morning’s tragic high speed train crash in #Lodi Italy. pic.twitter.com/lPbOSwrlWp

— Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) February 6, 2020