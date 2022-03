Italijani zaplenili jahtu vrednu 540 miliona evra u vlasništvu Srpkinje i ruskog milijardera

Italijanska policija zaplenila je superjahtu ruskog milijardera Andreja Meljničenka, protiv kog je EU pre nekoliko dana uvela sankcije zbog napada Rusije na Ukrajinu.

Italy has seized Andrey Igorevich Melnichenko’s yacht, the largest in the world pic.twitter.com/NTdBkT24KQ

— Market Rebellion (@MarketRebels) March 12, 2022