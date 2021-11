Izetbegović: Erdogan ima dobre odnose sa srpskom stranom

SARAJEVO – Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan ima dobre odnose sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, pa i sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom, izjavio je lider SDA Bakir Izetbegović i dodao da je turski predsednik „čovek kojem to polazi za rukom i da to treba iskoristiti“.

„Umesto da pravimo probleme koji će da oteraju decu iz ove zemlje i Balkana, hajde da pravimo normalniju državu, da pravimo autoput Sarajevo – Beograd, da radimo razne dobre stvari gde nam može pomoći turska strana“, rekao je Izetbegović za sarajevsku N1 tv.

O tome da li predsednik Turske ima ideju kako bi se trenutna kriza u BiH mogla prevazići, Izetbegović kaže da ne treba pristati na ideju hrvatskog predsednika Zorana Milanovića o, kako je naveo, “tri velika brata”.

Potvrdio je da on na tu ideju ne pristaje, a reč je o inicijativi Milanovića da politički predstavnici tri naroda u BiH i predsednici Turske, Srbije i Hrvatske sednu za sto i pokušaju da nađu rešenje za izlazak BiH iz krize.

“Vidite, pozvani su bili, a mislim da je to bila ideja Zorana Milanovića, tri predstavnika tri naroda u BiH, pa uzmi i ‘tri velika brata’. Na to ne treba pristati. Ja nisam na to pristao. Ova zemlja ima svoje institucije. Ja nisam bošnjački predstavnik, ja sam predstavnik jedne stranke. Ne želim da Bosnu i Hercegovinu na takav način tretiraju“, rekao je Izetbegović.

Opširnije govoreći o nedavnom susretu sa predsednikom Turske, Izetbegović je rekao da ga je Erdogan pitao da li je istina da nije zainteresovan za tu stvar i šta je to što Turska može po tom pitanju da pomogne.

„Ja sam rekao da je on (Erdogan) dobar sa srpskom stranom i naravno jako dobar sa bošnjačkom. Da može ući u taj problem i da pokuša da nam ukaže iz daljine na neku mogućnost, jer Erdogan je genijalac….“, rekao je.

Smatra da bi Erdogan sa svojim iskustvom iz daljine mogao da prepozna ono što, kako je rekao, „mi ovde ne vidimo, jer nam je drveće pred nosom“.

Erdogan je, kako je preneo turski portal Hurijet, rekao tokom susreta sa predstavnicima dijaspore BiH, izjavio da će otputovati na jedan dan u Srbiju ili će pozvati srpskog predsednika Vučića da dođe u Tursku, kao i da će se uskoro sastati i sa članovima Predsedništva BiH Dodikom, Komšićem i Džaferovićem.

Dodik je ranije danas rekao da sutra putuje u Tursku, gde će se sastati sa Erdoganom i razgovarati o situaciji u BiH.

Intervju Izetbegovića sarajevska N1 tv će emitovati večeras u 22 sata.

(Tanjug)

