Jagić: Migrant ranjen slučajno

ZAGREB – Šef Sindikata hrvatske policije, Dubravko Jagić, otvoreno je stao na stranu svog kolege koji je u subotu iz vatrenog oružja ranio migranta, za kojeg je utvrđeno da je ilegalno prešao hrvatsku granicu, kao i da je došlo do slučajnog opaljivanja iz puške.

Ranjeni migrant je u bolnici i bori se za život.

„Stojimo iza kolege. Dakle, došlo je do slučajnog opaljenja. Naravno, na teren su izašle sve službe, Ministarstvo unutarnjih poslova, koji su iispitali slučaj i došlo se do zajedničkog zaključka da je to bilo slučajno opaljenje“, rekao je Jagić za zagrebačku N1 tv.

On je rekao i da njegov kolega nije nosio pištolj, već pušku.

Pokušao je da objasni da i migranti moraju biti svesni opasnosti u koju se upuštaju.

„Radi se o tome da nikada se do sada nije dogodilo nešto tako. Znači, to je jedan izolovani slučaj. Međutim, migranti koji prelaze ilegalno granicu moraju biti svesni opasnosti i da znaju da je policija tu i da smo mi tu da štitimo granicu“, rekao je Jagić i još jednom napomenuo da su policajci profesionalno odradili posao.

