Janša: Srbiji i Ukrajini treba perspektiva članstva u EU

LJUBLJANA – Ukrajina i Srbija imaju evropsku perspektivu jer su u Evropi i tu će uvek ostati, ali one žele perspektivu članstva u EU, a to je bilo teško napisati u dokumentima i za to se trebalo izboriti, izjavio je premijer Slovenije Janez Janša.

„Posebno ima mnogo oportunizma kada se radi o zapadnom Balkanu“, rekao je sinoć u razgovoru za Slovenačku televiziju Janša, čija zemlja završava predsedavanje EU.

Otkrio je i šta mu je rekao jedan od evropskih lidera.

„Neću mu reći ime, čak je u raspravi rekao: ‘Zašto bismo ih uveli u Evropsku uniju, kad su nam ovako jeftiniji kao radna snaga?’, preneo je Janša, navodeći kako i u nekim starim članicama EU preovladava uskogrudost ili „nacionalistički interesi“ koji preovladavaju nad vizijom slobodne, mirne i ujedinjene Evrope.

Slovenija se tokom svog predsedanja Savetom Evropske unije izborila da se u dokumente ponovo uvede pojam „perspektiva članstva“ u toj integraciji, umesto puke „evropske perspektive“ za države na Balkanu i evropskom istočnom susedstvu, izjavio je slovenski premijer.

„Jedan od strateških uspeha je da smo širenje vratili na sto kao jedan od kljucnih strateških projekata EU. Ali, za to je bilo potrebno mnogo rasprava“, rekao je Janša u tradicionalnom razgovoru pred Novu godinu.

On je kazao da je u tim raspravama rekao mnogo puta da „nakon svega što doživljavamo na istoku i što smo zadnjih decenija gledali na Balkanu, treba da bude jasno da EU mora da se širi, čime se širi prostor slobode i blagostanja“.

„Treba se osloboditi iluzije da će se stvari rešavati same po sebi, a ako se ne širi EU, onda će se širiti neko drugi“, kazao je Janša.

On je naveo da je time na sastancima u Briselu postigao da se u dokumente EU umesto „evropske perspektive“ evropskih država van EU opet unese „perspektiva članstva“, čemu su se po njegovim tvrdnjama opirale i neke od starih članica, osnivača EU, prenela je agencija Hina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.