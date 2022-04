Jasarević trazi premestaj u zatvor u Srbiji, pisao Vucicu

BANJALUKA – Mevlid Jašarević, koji je na 15 godina zatvora osuđen zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu, zatražio je da ostatak zatvorske kazne odsluži u Srbiji, što mu je srpsko pravosuđe odbilo, a potom se istim povodom obratio predsedniku Aleksandru Vučiću, pišu danas Nezavisne novine.

Kako navode, pozivajući se na više neimenovanih izvora, Jašarević je svoj zahtev, između ostalog, temeljio na tome da ima isključivo državljanstvo Srbije, dok bosanskohercegovačko nema.

Jašarević, koji kaznu trenutno izdržava u Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih mera BiH u Vojkovićima potvrdio je za „Nezavisne novine“ da je zahtev za premeštaj u Srbiju podneo pre godinu dana Ministarstvu pravde BiH.

„Onda su oni to prosledili u Ministarstvo pravde Srbije, a oni Višem sudu u Beogradu, Posebnom odeljenju. Nakon godinu dana stiglo mi je rešenje da mi se to odbija. Poslao sam žalbu na to rešenje, a u utorak sam poslao pismo i Aleksandru Vučiću. Zamolio sam ga da mi pomogne“, naveo je Jašarević.

Iz Višeg suda u Beogradu potvrdili su da je izjavljena žalba na njihovo rešenje koje se odnosi na Jašarevićev zahtev.

„Imajući u vidu izjavljenu žalbu na predmetno rešenje, o detaljima se ne možemo izjašnjavati, jer rešenje nije pravosnažno“, rekla je za

Nezavisne novine koordinatorka za medije u Višem sudu u Beogradu Tatjana Matić.

Apelaciono veće Suda BiH izreklo je krajem 2013. godine pravosnažnu presudu Jašareviću od 15 godina zatvora zbog napada na američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.

Jašarević, koji je rođen u Novom Pazaru, je, prema dostupnim informacijama, tog dana ispalio 105 metaka i teško, u obe noge, ranio policajca Mirsada Velića.

Onesposobljen je snajperskim hicem pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a potom uhapšen.

Prethodno je Jašaravić, prema operativnim saznanjima, kao pripadnik vehabijskog pokreta više puta boravio u poznatom vehabijskom uporištu u Gornjoj Maoči, navode Nezavisne novine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.