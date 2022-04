Jelen: Evropa treba da smanji zavisnost od ruskih energenata bez dizanja cena u svetu

Evropska zabrana uvoza ruskog gasa i nafte nosi rizik od podizanja cena energenata u svetu, upozorila je danas američka ministarka finansija Džanet Jelen i pozvala Evropu da smanji svoju zavisnost bez „kažnjavanja cele planete“.

„Treba da budemo obazrivi sa potpunom evropskom zabranom uvoza nafte“, rekla je ministarka Jelen na konferenciji za novinare u ministarstvu finansija.

„Ako možemo naći način da to učinimo a da ne naškodimo celoj planeti porastom cena energenata (koja iz toga proističe), to bi bilo idealno, to je pitanje oko koga zajedno pokušavamo da razmišljamo“, rekla je ona.

Evropske zemlje pokušavaju da smanje zavisnost od uvozne ruske nafte i gasa da bi kaznile Rusiju zbog invazije Ukrajine.

Ali to će jasno podići svetske cene nafte i teško će pogoditi Evropu i druge delove sveta, upozorila je Jelen.

Ona je ipak potvrdila da je prodaja nafte i gasa važan izvor prihoda za Rusiju i da bi bilo vrlo korisno naći način da se smanje ruski prihodi, što je cilj.

„U slučaju nafte i prirodnog gasa situacija u Evropi je jasno drugačija od one u SAD. Mi smo zabranili uvoz svih vrsta ruskih energenata ali mi uvozimo vrlo malo iz Rusije. To nije slučaj sa Evropom“, rekla je Jelen ocenivši da je jasno da Evropa srednjoročno treba da smanji svoju energetsku zavisnost od Rusije.

U 2021. godini Moskva je obezbedila 30 odsto nafte i 15 odsto naftnih proizvoda koje je EU kupila.

EU je 8. aprila odlučila da prekine kupovinu uglja od Rusije, embargo koji stupa na snagu početkom avgusta, 120 dana od objave novog paketa sankcija u službenom listu Unije.

(Beta)

