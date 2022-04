Jens Stoltenberg: Smrt civila u Buči neprihvatljiva brutalnost

„To je brutalnost prema civilima kakvu u Evropi nismo videli decenijama. To je užasno i apsolutno neprihvatljivo da se puca u civile i ubijaju se. I to samo naglašava važnost da se ovaj rat mora okončati“, rekao je on za Si-En-En na pitanje da li je to akt genocida.

Tela najmanje 20 civila pronađena su razbacana niz ulicu u gradu Buča, severozapadno od Kijeva, nakon povlačenja ruskih snaga iz tog podrucja na uznemirujućim slikama koje je juče objavio AFP.

(Tanjug)

