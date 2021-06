Jezivo: Kupac ubio prodavačicu zbog maske (foto)

Muškarac u supermarketu u američkoj državi Džordžija iz pištolja ubio kasirku zbog svađe oko maske za lice, a potom je ranio zamenika šerifa van dužnosti, koji je radio u toj radnji, saopštile su lokalne vlasti.

The GBI continues an investigation into an officer involved shooting incident in DeKalb County. Victor Lee Tucker, 30, got into an argument w/ a female cashier & shot her. A DeKalb County Sheriff’s Office deputy attempted to intervene while working off-duty. pic.twitter.com/I8xxYpMjxO

