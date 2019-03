Još dan pa, podrška Bregzitu ili jedno dugo odlaganje

LONDON – Džejms Slek, portparol britanske premijerke Tereze Mej, izjavio je danas da nije bilo pomaka u pregovorima o osvajanju parlemantarne podrške za sporazum o odlasku Birtanije iz EU, pri čemu je za to ostao samo jedan dan, u protivnom će premijerka morati da zatraži jedno duže odlaganje, preneo je AP.

Slek je rekao da se nastavljaju razgovori između vlade i Demokratske Unionističke stranke, čija je podrška presudna.

Mej se nada da će sporazum o Bregzitu koji je već dva puta odbijen, biti vraćen u parlament ove sedmice na treće glasanje.

Međutim, Slek kaže da će vlada to uraditi samo ako postoji „realna perspektiva za uspeh“.

Britanska premijerka mora da to proceni do utorka, jer je sreda poslednji dan kada može da se glasa pre nego što Mejova krene na samit EU i zatraži od evropskog bloka odlaganje Bregzita.

Ukoliko sporazum bude odobren u parlamentu ona će tražiti samo kratak „tehnički produžetak“, a ako ne bude odobren motraće da zatzraži duže odlaganje.

