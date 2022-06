Kabul: U napadu na hram Sika poginule dve osobe

KABUL – U napadu na hram verske manjine Sika u avganistanskoj prestonici Kabulu, danas su poginule najmanje dve osobe, a povređeno je sedam, nakon što je eksplodirao automobil sa eksplozivom, saopštili su talibanski zvaničnici, a prenosi Rojters.

Portparol talibana izjavio je da su njihove snage uspostavile kontrolu nad područjem i da su ga očistile od napadača.

Jedan pripadnik Sika je ubijen u napadu, a jedan talibanski borac je ubijen tokom operacije čišćenja, dodao je ovaj zvaničnik.

On je naveo da su napadači natovarili automobil eksplozivom, ali da je on detoniran pre nego što je stigao do cilja, u napadu za koji do sada niko nije preuzeo odgovornost.

„Unutra je bilo oko 30 ljudi. Ne znamo koliko njih je preživelo i da li ima mrtvih. Talibani nam ne dozvoljavaju da uđemo unutra, ne znamo šta da radimo“, saopštio je britanskoj agenciji zvaničnik hrama Gornam Sing.

Još uvek nije poznato ko stoji iza ove eksplozije, a lokalni mediji emitovali su snimak na kome se vidi gust sivi dim koji se diže iz tog područja, navodi Rojters.

Indijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je „duboko zabrinuto“ zbog izveštaja o napadu.

„Pažljivo pratimo situaciju i čekamo više detalja o razvoju događaja“, navedeno je u saopštenju ministarstva.

Poslednjih meseci dogodilo se više napada u Avganistanu , a za neke je odgovornost preuzela teroristička organizacija Islamska država.

Siki su mala verska manjina u pretežno muslimanskom Avganistanu, koju je činilo oko 300 porodica pre uspostavljanja vlasti talibana, a mnogi su nakon toga napustili zemlju, prema članovima zajednice i izveštajima medija, prenosi Rojters.

Zajednica Sika, kao i druge verske manjine, stalna su meta nasilja u Avganistanu. U napadu koji je Islamska država izvršila na drugi hram Sika u Kabulu 2020. godine poginulo je 25 osoba, navodi britanska agencija.

(Tanjug)

