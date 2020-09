Katastrofalne poplave u SAD posle udara uragana Sali (video)

VAŠINGTON, 16. septembra (Tanjug) – Uragan Sali pogodio je u sredu obalu Alabame i Floride, gde je doveo do „istorijskih i katastrofalnih poplava“ i masovnih nestanaka struje, saopštio je Nacionalni centar za uragane.

U pojedinim područjima na američkoj obali Meksičkog zaliva je protekla 24 sata palo najmanje 45 centimetara kiše, a nove padavine očekuju se tokom dana, čak i dok vetrovi slabe, prenosi agencija Rojters.

Gotovo metar vode preplavio je ulice u centru Pensakole na Floridi, dok su putevi i mostovi oštećeni, a oluja je zahvatila i grad Mobil, u Alabami.

„Kiša je zaista nestvarna“, kaže Kevin Holihend, koji je sklonište pronašao u Mobilu.

„Nismo imali ovakvo nevreme od kad sam došao ovde“, ističe Grent Solc koji živi u Mobilu sedam godina.

U nekim oblastima moglo bi da padne i od 90 centimetara kiše.

Back roads in Foley Alabama it took us three different attempts to get back to my mom's house due to flooding after Hurricane Sally #hurricanesally #HurricaneSally2020 #Hurricane pic.twitter.com/yzAV31Awh2

— a salty beach ready for a blue wave 2020 (@fmdjgirl) September 16, 2020