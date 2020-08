Katastrofalne slike iz Kine: Voda nosi sve pred sobom (video)

Kineske vlasti poslale su helikoptere da spašavaju stanovnike provincije Gansu na zapadu zemlje, koju su pogodile teške poplave.

Poplave su nastale nakon izlivanja reka Jangce i drugih.

Firefighters rescued 20 pet dogs trapped in water at a pet hospital in Chengdu City, China, on Sunday. Heavy rainfall since late July has caused severe flooding across China. pic.twitter.com/xU0MIMfCFt

— Shakthi Vadakkepat (@v_shakthi) August 18, 2020