Kijev: Sankcije EU onesposobiće Moskvu da finansira rat

KIJEV – Ukrajina je danas pozdravila delimičnu zabranu Evropske unije na uvoz ruske nafte, za koji Kijev smatra da će naškoditi ruskoj ekonomiji i onesposobiti Moskvu da finansira rat.

„Očekujemo da će do kraja 2022. godine Rusija izgubiti do 90 odsto izvoza nafte u Evropu, a to znači da ruska vojna mašinerija neće dobijati desetine milijardi dolara u ratu protiv Ukrajine“, navelo je ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju, a preneo Rojters.

(Tanjug)

