Kitarović: Osuđujem nasilje, ali nije sve etnički motivisano

ZAGREB – Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović izjavila je, povodom nedavnih napada na Srbe u Đevrskama i Uzdolju kod Knina, da osuđuje i da će uvek osuđivati nasilje, ali i „da se ne može svaki incident koji se dogodi između hrvatskih građana raznih nacionalnosti kvalifikovati, a priori kao etnički incident, odnosno etnički motivirano nasilje“.

„Neću dopustiti da se to radi u Hrvatskoj, jer vrlo je neugodno i neodgovorno kad političari počnu komentarisati i etiketirati te incidente zanemarujući ili stvarne činjenice koje su utvrđene službenom istragom ili uopšte ne brinući o tim činjenicama“, kazala je Kitarović u intervjuu za HRT, prvi put komentarišući te napade koji su se desili pre desetak dana.

Prema njenim rečima, to je vrlo opasno, jer izaziva novu spiralu nasilja, netolerancije i izgreda.

„Takvu vrstu političke neodgovornosti neću dopustiti“, rekla je Kitarović u intervjuu za HRT.

Hrvatska predsednica se do sada nije oglašavala povodom napada kod Knina, zbog čega se našla na udaru kritika i u samoj Hrvatskoj.

Ona je, govoreći o tome da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić od nje tražio da ne koristi stalno izraz „velikosrpska agresija“ rekla da ne samo da je to od nje tražio, već je, kako je precizirala, „i molio“ da to ne čini.

„Ono što moram da istaknem, pre svega, jeste da je u diplomatskim odnosima i diplomatskoj korespondenciji vrlo, vrlo neprimereno i nedopustivo prepričavati sadržaje razgovora u četiri oka. Time gubite verodostojnost. Međutim, kad je gospodin Vučić već to učinio onda ću i ja. Ne da je tražio od mene da ne pominjem „velikosrpsku agresiju“, već je to i molio. Kao što vidite molba mu nije uslišena, „velikosrpska agresija“ jeste zabeležena, nažalost, krvavim slovima u hrvatskoj istoriji“, kaže Kitarović.

U pitanju je, kako je navela, „samo još jedan totalitarni režim i treba biti i tretiran kao takav“.

„Ona je propala, ona je poražena. Međutim, isto tako svima onima koji i danas prete Hrvatskoj želim vrlo jasno reći da nikada više nijedan srbijanski tenk neće ući u Vukovar, neka se niko time ne zavarava“, rekla je.

Osvrnula se i na izjavu Milorada Pupovca da je Hrvatska faktor nestabilnosti u regiji.

„Ta je izjava u najmanju ruku bezobrazna, a rekla bih i vrlo neodgovorna. Gospodin Pupovac izneo je, nažalost, niz neistina na račun sopstvene države. On mora da shvati da je on poslanik u Hrvatskom saboru, da predstavlja srpsku zajednicu u Hrvatskoj, hrvatske građane kojima je glavni grad Zagreb, a ne Beograd“, rekla je Kitarović, prenosi N1.

Ona je, govoreći o Srbiji, rekla i da „Hrvatskoj svakako neće deliti lekcije država koja se nije suočila sa sopstvenom istorijom“.

„Država koja ne samo da nije priznala „velikosrpsku agresiju“ i zločine i genocid koji su počinjeni u njeno ime, država koja još i dan danas skriva podatke o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima, što je za mene presudno pitanje međudržavnih odnosa i svakako Hrvatskoj neće držati lekcije država koja je rehabilitirala četništvo i srbijanski fašistički režim iz Drugog svetskog rata. To po meni dokazuje da se to neko novo proevropsko ruho doista u potpunosti izlizalo“, tvrdi Grabar Kitarović.

Ona je ipak dodala „da Hrvatska želi stabilne odnose sa Srbijom“.

„Pre svega to je u interesu i srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji, moramo biti odgovorni. Neću dopustiti da nasedamo na provokacije, neću dopustiti da budemo uvučeni u verbalni rat, ali isto tako žestoko ćemo braniti hrvatske nacionalne interese“, dodala je.

(Tanjug)