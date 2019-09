Klimatske promene: „Smrtna presuda“ za led Grenlanda

LONDON – Ogromni ledeni pokrivač Grenlanda ove godine se topio u rekordnim količinama, upozoravaju naučnici.

Samo tokom ove godine, Grenland je izgubio dovoljno leda da podigne prosečni globalni nivo mora za više od jednog milimetra.

Istraživači kažu da su „zapanjeni“ brzinom otapanja, kao i da strahuju za gradove koji se nalaze na obalama širom sveta.

Ledeni pokrivač Grenlanda sedam puta je veći od površine Velike Britanije.

Neki delovi debeli su i dva ili tri kilometra. Kada bi se u potpunosti otopio, podigao bi globalni nivo mora za čitavih sedam metara.

Niko ne tvrdi da bi to moglo da se desi u narednih više stotina ili čak hiljada godina, ali i malo povećanje u stopi otapanja u narednim decenijama moglo bi da ugrozi milione ljudi koji žive na niskim nadmorskim visinama.

Bangladeš, Florida i istočna Engleska samo se neke od mnogobrojnih oblasti koje su ugrožene podizanjem nivoa mora u poslednjem veku.

Ostrvo Grenland proteže se od severa Atlantika visoko ka Arktiku. Možda deluje daleko, ali njegova sudbina može da ima veliki uticaj na obim poplava koje ćemo viđati u budućnosti – može da izmeni izgled obala širom sveta i natera čitave zajednice ljudi da se presele dublje na kopno, navodi BBC na srpskom.

U poslednjih 30 godina, deceniju za decenijom, Grenland je bio sklon gubljenju leda. Ili se led na površini otopi – što pošalje bujice vode u obližnja mora – ili se ogromni komadi leda odlome sa oboda i otplove kao sante leda koje se vremenom otope.

Proteklih godina izgubile su se stotine milijardi tona leda – a grubi vodič kako to utiče na nivoe mora jeste da 362 milijarde tona otopljenog leda podiže prosečan nivo okeana za oko milimetar.

To ne zvuči mnogo, ali 2012. godine ukupni gubitak Grenlanda u ledu iznosio je 450 milijardi tona, a ovogodišnje otapanje na dobrom je putu da proizvede isto toliko ili čak neznatno više, dok neki istraživači sugerišu da bi moglo da podigne nivoe mora i za dva milimetra.

Uz sve to, morate da uračunate led koji se topi na Antarktiku, plus efekat širenje vode kako se ona zagreva. Sve to podiže nivo okeana.

Jedan od naučnika koji proučava ledeni pokrivač, doktor Džejson Boks iz Geološkog zavoda Danske i Grenlanda (GEUS) kaže da na led na Grenlandu utiče povećanje prosečne temperature koje je nedavno zabeleženo.

„To je već praktično smrtna presuda za ledeni pokrivač Grenlanda. Kako vreme bude prolazilo, očekujemo da temperature samo još više rastu“, istakao je on. „Dakle, izgubićemo Grenland – sada je zapravo pitanje samo koliko brzo.“

(Tanjug)