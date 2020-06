Ko je bio Afroamerikanac zbog kog danima gori Amerika (foto, video)

Smrt Afroamerikanca Džordža Flojda izazvala je dramatične proteste širom Sjedinjenih Američkih Država. Šta se zapravo dogodilo 25. maja u Sent Polu u Minesoti?

Džordž Flojd je imao 46 godina, bio je Afroamerikanac, rođen je u Severnoj Karolini, a odrastao je u Hjustonu u Teksasu, gde je kao mladić bio dobar sportista, pre svega u američkom fudbalu i košarci.

Pre šest godina doselio se u Minesotu, gde je radio kao čuvar u noćnim klubovima i restoranima. Bio je krupne građe, a prijatelji ga opisuju kao „nežnog džina“. Imao je dve kćerke, od 6 godina i od 22 godine, koje žive u Teksasu.

Zbog čega je uhapšen

Flojd je zbog pandemije ostao bez posla i poštovao je mere ograničenog kretanja. 25. maja Flojd je hteo da kupi cigarete u lokalnoj prodavnici i prodavcu je za njih dao novčanicu od 20 dolara. Prodavcu se novčanica učinila sumnjivom, odnosno lažnom, pa je pozvao policiju.

Kako je izgledalo hapšenje

Na lice mesta došla su četiri policajca koji su Flojda zatekli kako sedi u kolima „pod dejstvom“ neke supstance koja se ne imenuje, verovatno alkohola. Tako su barem policajci naveli u izveštaju.

Informacije o hapšenju su kontradiktorne. Policajci tvrde da se opirao hapšenju i da su ga na silu izveli iz automobila i odveli do policijskih kola. Neki očevici tvrde da nisu videli to opiranje, što potkrepljuju video-snimcima.

Iz kola ga je konačno izvukao policajac Derek Šovin, prenosi Pobjeda.

#George #Floyd. This should not have happened. His name and picture deserves to be remembered. Please RT. pic.twitter.com/gICHVPrDE6

— 𝗦𝗵𝗲𝗹𝗹𝗲𝘆 🇨🇦🌲🌊 (@shelleyleia) May 30, 2020