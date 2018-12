Ko je dobrotvor iz Prozora, a nije Deda Mraz

ZAGREB – O njemu se piše svakog decembra, uoči Božića, svi navodno znaju ko je, ali mu ime niko ne spominje i gotovo da ga niko nije lično upoznao.

On je neimenovani dobrotvor iz Prozora, koji bez ikakvog povoda i razloga svakoga Božića u strogoj tajnosti donese snop novčanica u lokalnu elektroprivredu i poplaća račune dužnicima, onima kojima je struja isključena zbog neplaćanja ili onima kojima se nešto tako sprema.

Nekada to bude 15, a nekada i 20 porodica, piše zagrebački Jutarnji i dodaje da ova, kako je nazivaju, božićna bajka traje godinama.

Prema nekim pričama to traje pet, a prema nekima već sedam godina i nijedan decembar nije preskočen.

Tako je bilo i ove godine kada je struja plaćena za 16 porodica.

U Elektroprivredu hrvatske zajednice Herceg Bosne Prozor-Rama u to su se uverili reporteri Jutarnjeg, kada im je službenica na šalteru saopštila da je „sve već obavljeno“ za ovu godinu.

Prema njenoj priči novac je doneo „jedan gospodin“ a ona, kaže, zna šta dalje treba da radi.

Pokušavajući da saznaju ko je „dobrotvor bez razloga“, odakle je i šta je rekao, te gde je otišao, odgovor je bio da novac nije doneo on lično, već je poslao po nekom.

„Ali on nije bitan, a nisam ni ja. Bitna je ljubav koju čovek iskazuje na ovaj način. On želi da se za njega ne zna, pa neka tako i ostane. On trenutno nije u Prozoru, ali ne znači da recimo večeras neće stići“, rekla je službenica.

Svako nastojanje da se sazna nešto više o donatoru nije urodilo plodom.

Ipak, jedan od meštana tvrdi da je reč o 60 godina starom preduzetniku iz Frankfurta, koji je rođen i detinjstvo proveo u tom kraju.

Jedan je, kaže, od desetoro braće i sestara koji su živeli veoma teško. Detinjstvo je proveo u planini radeći teške poljoprivredne poslove. U mladosti je otišao u Nemačku i uspeo je, obogatio se i tamo je cenjeni preduzetnik.

Svoj rodni kraj nikada nije zaboravio. Povukao je u Nemačku još barem 20 Ramaca i dao im posao.

Kada dolazi u Prozor za praznike daruje ljude već od Slavonije na ovamo putem, jer valjda u svakom selu ima nekog kome želi da pomogne.

A istovremeno ne želi da to iko ikada sazna, ispričao je meštanin Prozora.

Prijatelj ovog dobročinielja ispričao je novinarima Jutarnjeg da je jednom prilikom upao u Orašac, selo prema Prozoru, gde je sreo jednog dečaka i rekao mu da uzme papir i olovku.

Krenuli su da šetaju selom, a onda je dobročinitelj dečaku rekao:“Mali, piši“.

Dečak ga je, kaže, upitao šta da pše, a on mu je rekao da obiće selo i da zapiše šta je svakoj kući najpotrebnije.

Tako su, kaže, redom išli od kuće do kuće, a dečak je zapisivao: ovde nemaju vešmašinu, onima se pokvario televizor, ovome treba frižider.

A dobrotvor bi na to samo rekao:“Mali samo piši“.

Najzad bi dečaka upitao kakav on televizor ima, a kada je čuo da dečak kaže stari, dobrotvor mu je rekao da i sebi zapiše televizor.

I onda je, ispričao je prijatelj, sve to pokupovao i podelio ljudima.

Jutarnji piše da nema broja pokolonima koje je ovaj NN dobrotvor podelio.

A kao zanimljivost vezanu za njega, prijatej je isričao da je reč o Hrvatu i d su jednom njegovim novcem u EP struju platili samo dugove Hrvata.

Kada je to čuo pozvao ih je telefonom i izgrdio, a potom poslao novac za još pet dužnika i insistirao da to ide za dužnike Bošnjake.

Jutarnji navodi da su reporteri na kraju ipak saznali ime i prezime ovog dobrotvora, da su ga pozvali telefonom i zamolili za razgovor, ali je, kažu, s druge strane izostala reakcija, pa su oni odlučili da njegov identitet i dalje bude tajna.

(Tanjug)