Kobno sletanje: Avion se srušio u polje, troje poginulo, 179 povređeno (foto, video)

Tri osobe su poginule, a 179 povređeno kada se avion turske niskobudžetne kompanije prilikom sletanja na istanbulski aerodrom „Sabiha Gokčen“, najverovatnije zbog loših vremenskih uslova, srušio u polje i praktično se raspao na tri dela.

U avionu „Pegaz erlajnsa“ poleteo je iz Izmira sa 183 putnika i članova posade.

Ministar zdravlja Fahretin Koča je rano jutros objavio da su tri osobe poginule, a 179 povređeno.

Aerodrom je posle nesreće bio zatvoren za saobraćaj, ali je oko četiri ujutru ponovo obnovljen, prenosi AP, dodajući da i dalje ima otkazanih i odloženih letova.

Jedan od putnika Doguš Bilgič (24) izjavio je za tursku tv stanicu NTV da je uspeo da se „izvuče“ iz aviona kroz rupu koja se otvorila u blizini njegovog sedišta.

On je jedan od prvih putnika koji je uspeo da napusti avion „boing 737“ star 11 godina.

„Leteli smo ka pisti jedno 20 ili 30 sekundi, a onda smo je ođednom promašili. Sve se u odigralo u sekundi. Prednji deo aviona je bio u užasnom stanju. Posle sam video da se potpuno raspao“, ispričao je Bilgič.

NTV navodi da su među povređenima i dva pilota koja su, kako se navodi, u teškom stanju.

Putnici su zatim morali da se evakuišu kroz pukotine u razbijenom avionu.

