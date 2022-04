Konvoj Crvenog krsta ni danas nije stigao do Marijupolja

ŽENEVA – Tim Međunarodnog crvenog krsta nije danas bio u mogućnosti da dođe do Marijupolja na jugoistoku Ukrajine kako bi evakuisao civile.

„Iz bezbednosnih razloga, naš tim nije mogao da dospe do Marijupolja danas“, rekao je portparol Crvenog krsta Džejson Straci za Rojters.

Juče je sedam autobusa u pratnji delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) stiglo do Manguša odakle je trebalo danas da nastavi do Marijupolja. Svi prethodni pokušaji timova MKCK da dođu do og grada bili su bezuspešni.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.