Kosačev: Odluka Trampa o SZO neodgovorna, ne razuma rizike

MOSKVA – Odluka SAD da prekine saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), koju je u petak najavio predsednik Tramp, ne može da se tumači kao potvrda globalnog američkog liderstva, izjavio je ruski senator Konstantin Kosačev, preneo je TAS.

„Trampova odluka je neodgovorna i govori nam da on ne razume rizike. Ako neko uništi jednu globalnu instituciju i bezobzirno pokuša da preuzme kontrolu nad onima koje su preostale, to nije znak globalnog američkog liderstva, već zaoštravanja do krajnjih granica i ismejavanje svih ostalih. To je i pretnja“, upozorio je Kosačev koji predsedava senatskim komitetom za inostrane poslove.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.