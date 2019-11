MOSKVA – Šef Odbora Saveta federacije za međunarodna pitanja, Konstantin Kosačov, kaže da izgradnja američkih baza na teritoriji Sirije podseća na ponašanje SAD u SR Jugoslaviji, tj. izgradnju kampa Bondstil.

Izgradnja dve vojne baze u Siriji pokušaj su SAD da opravdaju sredstva potrošena na vojnu operaciju, smatra Kosačov.

U.S. Army Reserve photo by Staff Sgt. Joshua Hammock via AP

(Tanjug)