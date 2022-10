Krivične prijave protiv članova DPS, SDP i BS

PODGORICA – Premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović saopštio je danas da je podneta krivična prijava Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv više bivših visokih funkcionera, zbog sumnje da su počinili višemilionsku štetu dodelom funkcionerskih stanova i stambene pomoći.

Abazović je na konferenciji za novinare rekao da su prijave, između ostalog, podnete protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, Damira Šehovića, Osmana Nurkovića, Sanje Vlahović, Suzane Pribilović …

Reč je, rekao je, o članovima DPS, SDP i Bošnjačke stranke.

Abazović je obelodanio da je prilikom transporta građe vlade prema Državnom arhivu nestalo 60 registratora.

„Zahvalan sam ljudima u Državnom arhivu koji su uredno to ustvrdili i obavestili GSV s obzrom na to da mi dve godine želimo da dođemo do svih papira, a to je nemoguće jer je deo građe uništen ili otuđen“, rekao je Abazović.

Vlada Duška Markovića, kazao je, donela je odluku da se unište svi tonski zapisi sa vladinih sednica, te da se radi od zapisima od 2010. do 2020.

Dodao je da je ranije civilni sektor podneo sličnu prijavu ovoj, naveo je Abazović, ali je bivši GST Milivoje Katnić ocenio da nema elemenata da postupa.

„Mi smo prosledili dokumentaciju, sa svim dokazima“, kazao je Abazović i dodao da vlada ovo nije ranije objavila jer su iz DPS vlasti tražili od Državnog arhiva da „30 godina zaključa ove dokumente“.

„Skinuli smo oznake tajnosti i tražili od Državnog arhiva da otključa dokumentaciju“, naveo je, između ostalog, premijer.

Ukokliko nadležni organi utvrde da su ova sredstva korišćena protivzakonito, ona će biti vraćena u budžet, istakao je Abazović.

(Tanjug)

