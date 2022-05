Kuleba: UKR trazi da zemlje G7 zaplene RUS imovinu za obnovu

BERLIN – Ukrajina je danas zatražila od zemalja G7 da zaplene rusku imovinu i predaju je Kijevu kako bi im to pomoglo u obnovi zemlje, rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba.

On je istakao da se nada da će Mađarska sa partnerima iz EU dogovoriti naftni embargo Moskvi, preneo je Rojters.

„Kanada je to već uradila i imam osećaj da će i drugi stići do te tačke što pre. Govorimo o stotinama milijardi dolara. Rusija mora da plati“, rekao je on novinarima na marginama sastanka ministara spoljnih poslova G7 na severu Nemačke.

(Tanjug)

