Kulminacija krize na Maldivima: Snage bezbednosti upale u Vrhovni sud

U Vrhovni sud Maldiva upale su snage bezbednosti danas dovodeći do kulminacije krize u toj ostvrskoj zemlji, nakon što je proglašeno vanredno stanje, javlja Rojters.

Kako je AP prethodno preneo, vlada Maldiva proglasila je danas 15-dnevno vanredno stanje usled sve dublje političke krize koja je zahvatila ovu zemlju, a zbog spora između njenog predsednika Jamina Abdula Gajuma i Vrhovnog suda te zemlje, javlja AP.

Iznenadna odluka Vrhovnog suda prošle nedelje, o oslobađanju iz pritvora opozicionih lidera, dovela je do krize koja postaje sve veća, do toga da predsednik kritikuje taj sud i do sukoba između pristalica opozicije i vlade.

Vrhovni sud je prošle nedelje zaključio da su osuđujuće presude opozicionim liderima bile izrečene pod političkim uticajem.

To je izazvalo proteste opozicije, čiji su učesnici zatražili da vlada poštuje odluku suda o njihovom oslobađanju.

Administracija predsednika Maldiva je nakon toga saopštila da nece sprovesti odluku Vrhovnog suda o oslobadanju i ponovnom sudenju političkim zatvorenicima zbog mnogobrojnih zakonskih izazova.

Kako britanska agencija podseća, Jamin je na vlasti od 2013. godine, a suočava se sa rastućim pritioscima u svojoj zemlji kao i spolja, iz SAD i Indije da oslobodi bivšeg predsednika Mohameda Našida 13-godišnje zatvorske kazne i osam drugih opozicionih lidera.

„Postoji veliki broj zakonskih izazova… i ti izazovi su otežali sprovođenje odluke (Vrhovnog suda). Pravosudni sistem će biti ugrožen ako odluka o oslobađanju zatvorenika bude sprovedena“, izjavila je za državnu televiziju ministarka pravde Azima Šakur.

Kako prenosi Roters, Ujedinjene nacije su, kao i nekoliko inostranih vlada među kojima i SAD, pozvale Maldive da poštuju odluku suda.

„Amerika stoji uz ljude sa Maldiva. Vlada i vojska Maldiva moraju da poštuju vladavinu zakona, slobodu izražavanja i demokratske institucije. Svet posmara“, poručio je putem Tvitera Savet za nacionalnu bezbednost Bele kuće.

