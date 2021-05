Kurc: Cilj istrage je da me svrgnu s funkcije

BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocenio je da je cilj podnošenja prijave protiv njega, zbog navodnih lažnih iskaza pred istražnim odborom u vezi slučaja „Ibica“, da ga svrgnu s funkcije.

„Tužilaštvo vodi istragu jer je opozicija podnela prijavu. Znam kako funkcioniše ta igra. Šalju se neprestano prijave, ponekada otvoreno, ponekada anonimno, sve dok ne bude pokrenuta istraga. To se čini iz jednog jedinog cilja, a to je da me svrgnu s funkcije. Ono što smatram poseno bezobraznim jeste da sada socijaldemokratija kaže da sve te istrage ruše ugled vlade i zemlje, ali ne kažu da su oni ti koji su podneli prijavu“, objasnio je Kurc za dnevnik „Kronen cajtung“.

Kaže da se radi o preokretanju smisla rečenog na istražnom odboru, tvrdeći da se radilo o četvoročasovnom ispitivanju, na agresivan način, sa prekidanjima i sugestivnim pitanjima, što je imalo sve za cilj da se „upetlja“.

Podvlači da pred istražnim odborom austrijskog parlamenta nije govorio neistinu, i posebno ne svesno.

Upitan da li smatra istražne odbore važnim instrumentom u demokratiji, Kurc je kazao da ih u principu smatra bitnim, ali ne ako je jedini cilj da se vode svađe sve dok se na kraju ne preokrenu reči sa ciljem podnošenja prijave tužilaštvu, jer tada imaju za cilj samo uništavanje političkog protivnika.

Naveo je da računa da će tužilaštvo podneti zahtev za krivično gonjnje protiv njega i nada se da će dobiti priliku da istražnim organima iznese svoje viđenje stvari.

Austrijski kancelar je rekao i da, pošto smatra da nije ništa protivzakonito uradio, nije uzeo advokata, ali da će se svakako pravno savetovati.

Na konstataciju da je bivši vicekancelar Hajnc-Kristijan Štrahe morao da napusti funkcije zbog pokretanja istrage protiv njega, Kurc je rekao da se taj slučaj razlikuje od njegovog.

„U njegovom slučaju nije bilo samo reči o istrazi i rečenom u ‘Ibica’ video snimku, već su postojale sumnje o ličnom bogaćenju. Sve to nije slučaj kod mene. Dolazim iz normalne porodice, zarađujem jasno više nego što je potrebno za život. Iako je bilo godinama raznih optužbi, vidi se da nije s moje strane bilo bilo kakvog bogaćenja ili krivičnog delovanja. I baš zato što ništa ne pronalaze pokušava se sada prijava zbog preokretanja izrečenog“, objasnio je on.

Naglasio je da ne može zamisliti da će biti osuđen, jer mu je savest mirna.

„Dok moj tim i ja sledimo ciljeve kao što je pobeda nad pandemijom, ekonomskim povratak naše zemlje, opozicija sledi samo jedan cilj, a to je ‘Kurc mora nestati’“, rekao je austrijski kancelar.

Kurc je izbegao odgovor na pitanje da li su mogući prevremeni izbori, rekavši da bi opozicija trebalo da prihvati da su građani izabrali njega i njegov tim na demokratskim izborima, u dva navrata, i da ne postoji zakon prirode da Socijaldemokratska partija (SPO) mora postavljati kancelara.

U intervjuu se osvrnuo i na privatnu okolinu, rekavši da je njegova majka tužna i zabrinuta, i kaže da je za njega želela nešto drugo od politike i takvog ophođenja, dok njegova devojka, koja uobičajeno ne prati dnevnopolitičku debatu, ističe da ne sme dozvoliti tako ophođenje prema njemu.

„Ja sam čovek kao i svaki drugi. Na mojoj funkciji donosite na stotine odluka. Zbog toga svakog dana donosim i poneku pogrešnu odluku. Mnoge stvari sam u životu sigurno i pogrešno uradio, kako privatno, tako i poslovno. Ja sa neko sa jasnim stavom i to se može voleti ili mrzeti. O tome treba diskutovati. Volim političku debatu, ali ne dozvoljavam da mi se nešto prebacuje što nisam uradio“, poručio je Kurc.

(Tanjug)

