Lajčak: Takse zakočile dijalog Beograda i Prištine

BEČ – Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak ističe da je jedini način za rešenje kosovskog problema dijalog Beograda i Prištine, ali naglašava da su takse koje je uvela Priština zakočile razgovore.

„Jedini put za rešavanje problema je nastavak dijaloga i međunarodna zajednica treba da učini sve kako bi do toga došlo“, objasnio je Lajčak u intervjuu dopisniku austrijske državne televizije ORF sa Balkana Kristijanu Veršicu.

On smatra da kosovski problem nije toliko težak i da može da reši, a da je svakako lakši od promene imena u slučaju Severne Makedonije.

Međutim, ukazuje da međunarodna zajednica mora jasno reći da veruje u dijalog i ne podržava više jednostrane akcije bilo koje strane koje ruše dijalog.

„Trenutno postoji manje poverenja među partnerima u dijalogu, ali on nema alternativu. Dijalog rešava konkretne probleme, pomaže u uspostavljanju poverenja i ujedno u evropskoj integraciji“, objasnio je Lajčak.

Upitan za protivljenje pet članica EU priznanju nezavisnosti Kosova, predsedavajući OEBS-u ističe da pozicija pet članica EU zasigurno nije uzrok problema.

„Mi dozvoljavamo napredak Kosova na evropskom putu. Slovačka ima dobru saradnju sa Prištinom i dolaze nam prištinski političari. Naša pozicija nije neprijateljska, već je reakcija na način na koji je proglašena nezavisnost. Slovačka ne želi da se Kosovo pretvori u ‘crnu rupu’ i zajednički interes svih je da Priština gradi evropske standarde“, naveo je on.

„Neću nikada prihvatiti da, ako ovih pet država prizna Kosovo, više ne bi bilo problema. Problem treba da se rešava kroz dijalog. Prvi korak je da se ukinu takse. To je zakočilo dijalog. A onda da tražimo da se obe strane vrate dijalogu i da se ispunjavaju postignuti dogovori“, podvukao je Lajčak.

Kada je reč o ideji razgraničenja kao rešenju kosovskog problema Lajčak je kazao da podrška razgovoru o promeni granica, bez nastavljanja dijaloga i ispunjavanja postignutih dogovora, ne bi bilo ozbiljno od strane međunarodne zajednice.

Prema njegovim rečima, promena granice je jako opasna, i izgradnja multietničkih društava, što je osnovna ideja EU, ne postiže se promenom granica.

„To je Pandorina kutija i predstavljala bi presedan. Ako hoćemo da rešavamo probleme u budućnosti, promenom granica možemo doći do rata. Treba jasno da stavimo do znanja da ne treba da se razmišlja o promeni granica, već da se radi na promeni društva“, kazao je on.

Lajčak je podvukao da je multietničko društvo osnova na kojem počiva EU, i da bi, ako se na Balkanu dozvoli izgradnja monoetničkih društava, to značilo da EU taj region ne doživljava kao evropske zemlje.

To što 20 godina posle sukoba na Kosovu nije pošlo za rukom uspostavljanje muletietničkog društva, prema njegovim rečima, predstavlja neuspeh, ali navodi da bi bila ogromna, tragična strateška greška, pomiriti se s tim.

