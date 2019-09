Lavrov na oproštajnom prijemu srpskog ambasadora u Moskvi

MOSKVA – Oproštajnom prijemu srpskog ambasadora u Moskvi prisustvovao je i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov koji je zahvalio Slavenku Terziću na zajedničkom radu i poželeo mu puno uspeha u daljoj karijeri.

„Neću ponavljati sve te istorijske činjenice o prijateljstvu naših naroda i bratstva Slovena o kojima je govorio ambasador, to nisu sve stranice naše zajednicke istorije – istorije bratstva Slovena i pravoslavaca. Mi smo u najtežim trenucima bili zajedno, podržavali jedni druge, ne zarad egoisticnih ciljeva, već zato što smo bili sigurni u to da ljudi moraju da žive u miru i slozi, a sve te stranice naše istorije to i potvrđuju“, naglasio je sinoć Lavrov, prenosi Sputnjik.

Lavrov je ocenio i da tu istoriju danas mnogi politicari pokušavaju da promene, da nam je otmu, ali da zarad naših naroda i dece mi to nećemo dozvoliti.

Šef ruske diplomatije je podsetio da će Rusija i Srbija u bliskoj budućnosti zajedno obeležavati velike jubileje, pa će tako već u oktobru slaviti 75 godina od oslobodenja Beograda od fašista, a u maju naredne godine 75. godišnjicu od pobede u Drugom svetskom ratu.

„Vrlo smo zahvalni predsedniku Aleksandru Vučiću koji je potvrdio da će ucestvovati u toj manifestaciji, a ja sam siguran da će nam ta naša sloga i privrženost pravdi pomoći da istrajemo u svemu, a pre svega po pitanju problema Kosova, koji razdire ceo Balkan“, istakao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, problem Kosova je postao velika geopoliticka igra sa visokim ulozima, a najveći problem je što se po tom pitanju zapadne zemlje vode geopolitičkim ciljevima, a ne interesima ljudi koji su vekovima živeli na toj zemlji.

„Siguran sam da će pravda pobediti i da ćemo mi uvek biti zajedno sa srpskim narodom u toj teškoj i principijelnoj borbi“, dodao je.

Inače, Lavrov jako retko ide na oproštajne prijeme stranih ambasadora, a poslednji put u Ambasadi Srbije je bio 2006. godine.

(Tanjug)