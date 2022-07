Lavrov: Uskoro cemo predloziti datum za razgovor sa Blinkenom

MOSKVA – Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da će Moskva uskoro predložiti datum za telefonski razgovor za američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom.

Blinken je u sredu saopštio da je Vašington dao „značajnu ponudu“ kako bi se omogućilo oslobađanje američke košarkašice Britni Grajner i bivšeg marinca Pola Vilana koji su u zatvoru u Rusiji.

Kako je navedeno iz izvora u americkoj administraciji, Vašington je voljan da razmeni osuđenog ruskog trgovca oružjem Viktora Buta koji se nalazi u američkom zatvoru za svoje dvoje državljana.

„Mi smo saznali za Blinkenovu nameru da organizuje telefonski razgovor dok smo bili u Africi, a on je to saopštio u televizijskom obraćanju, navodeći da želi da me kontaktira telefonom. Dan kasnije primili smo zvaničan zahtev“, rekao je Lavrov novinarima, prenosi Tas s.

„Trenutno pregovaramo o datumu za takav kontakt, a to će teško biti moguće danas. Narednih dana, međutim, ponudićemo našim američkim kolegama prikladan datum“, dodao je šef ruske diplomatije.

(Tanjug)

