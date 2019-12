Lepa Bosanka krujumčarila 300 miliona dolara vrednu drogu u ljutom sosu (foto)

Aleksia Vračar (24), poreklom iz Banje Luke, uhapšena je u Sidneju u Australiji zbog umešanosti u krijumčarenje narkotika, prenose australijski mediji.

Banjalučanka je, kako prenose strane agencije, bila deo organizacije koja je krijumčarila bočice s čilijem, a u kojima je bila sakrivena droga. Istražitelji su u četvrtak u njenom stanu zaplenili oružje, 650.000 australijskih dolara, dva kilograma ekstazija, 250 grama kokaina, 340 grama kanabisa, mobilne telefone, SIM kartice, dodatke za drogu i lažna dokumenta, piše australski “News“.

Pretres njenog stana deo je istrage o uvozu metamfetamina sakrivenog u bocama čilija, a koji su australijske pogranične snage presrele prilikom dolaska na terensko skladište u Sidneju.

A Sydney woman will spend Christmas behind bars over her alleged role importing the drug ice hidden in bottles of chilli sauce https://t.co/awb5qR3bug

Australsijske vlasti tvrde da je pošiljka iz SAD sa 768 boca ljutog sosa bila puna narkotika. Naime, policija je testiranjem utvrdila prisustvo metamfetamina, koji je među narkomanima poznat kao ice (led).

Veštačenjem je utvrđeno da ljuti sos sadrži oko 400 kilograma metamfetamina, čija je procenjena ulična vrednost veća od 300 miliona dolara, prenosi Avaz.

High level chemistry allegedly used to import $300 million worth of ice in chilli sauce bottles https://t.co/p3xLid6D3b via @smh Another bastion of freedom and democracy – with a massive drug market?

— Kevin Quinn (@Flavia0847) October 31, 2019