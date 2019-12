Lider EPP Tusk traži da reforma proširenja EU ne ide na štetu Zapadnog Balkana

Lider Evropske narodne partije (EPP), donedavni predsednik Evropskog saveta Donald Tusk zamerio je predsedniku Francuske Emanuelu Makronu odnos prema Zapadnom Balkanu i upozorio da reforma procesa proširenja ne sme da se odvija na štetu Severne Makedonije i Albanije.

„Mogao bih čak da se složim da je procesu proširenja potrebna reforma, kako to traži Makron, ali ne na štetu tih zemalja. Protivljenje je strateška i geopolotička greška jer nam je kao Uniji potreban stabilan Balkan“, rekao je Tusk u intervjuu za poljsku Gazetu viborču i još nekoliko vodećih evropskih listova.

Tusk je kritikovao Makrona za to što je blokirao jesenas početak pristupnih pregovora Severne Makedonije i Albanije i upozorio je da se radilo o tome da se pregovori formalno započnu, dakle da se da pozitivni signal koji je potreban Zapadnom Balkanu a ne da se potvrdjuje proširenje.

„Ako prema Makronu treba da se ponašamo kao prema lideru Evrope onda on mora da oseća odgovornost za celu Evropu a ne samo za Francusku. To je uvek bila osobina Angele Merkel. Svako pravi greške ali ona uvek misli istovremeno na Evropu kao celinu i spremna je da posveti neke unutrašnje interese radi odbrane Evrope kao celine“, kazao je Tusk.

Novi predsednik EPP je takodje u intervjuu koji danas objavljuje Gazeta viborča kritikovao Makrona za odnos prema NATO.

„Moramo da budemo sada veoma oprezni u ovom vrlo kritičnom trenutku kada u Vašingtonu prvi put imamo predsednika koji je otvoreno protiv Unije kao partnera u Evropi. Ali predsednici dolaze i odlaze. I iako imamo sada sezonske probleme sa Trampom, baš Makron, kao jedan od najvažnijih lidera Evrope mora veoma da čuva naše odnose sa SAD“, rekao je Tusk.

Poslednju kritiku Tusk je uputio francuskom predsedniku i to zbog njegovih pozitivnih izjava o Rusiji i njenom predsedniku Vladmiru Putinu.

„Pomalo sam ne razočaran, koliko dezorijentisan. Šta on hoće da postigne, kakvi su mu pravi ciljevi? Nadam se da će Makron ostati dosledan da zaštiti Ukrajinu od Rusije. Ukoliko ne uspemo da je zaštitimo, to će biti problem za celu Evropu, jer pitanje Ukrajine predstavlja nas same – Evropu sa njenim principima“, kazao je Donald Tusk u intervjuu za nekoliko vodećih evropskih listova.

(Beta)