Lukašenko: Amerika želi da izazove rat

MINSK – Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da Sjedinjene Američke Države, koristeći Poljsku, baltičke zemlje, Ukrajinu, kao i migrantsku krizu na granici Belorusije, žele da izazovu rat.

„Oni pokušavaju da iskoriste te jadne izbeglice, taj proces. Oni već otvoreno govore: ‘Uključiti NATO’. A šta znači NATO? Pokretanje rata. Oni nas provociraju. To Evropi ne treba, Evropa to ne želi, Evropa ne želi rat. Kome treba taj rat? Amerikancima“, rekao je Lukašenko na sednici ustavne komisije i radne grupe o doradi nacrta ustava, prenosi Sputnjik.

Kako je ocenio, „Amerikanci vole da neko drugi ratuje za njih“.

„Oni će posmatrati sa strane i isporučivaće oružje kako bismo se mi međusobno ubijali i kako bi ekonomija pala. Ponovo će doći ovde sa dolarom, koji sada štampaju, da nam pomognu i Amerika će ponovo dominirati. To je uglavnom razlog zašto se sve to radi. Žele to da urade koristeći Poljake, baltičke zemlje i Ukrajince“, konstatovao je Lukašenko.

On smatra da je „Americi potrebno da se približi Moskvi“.

„Ali tu je opet ostao ‘balkon’ (Belorusija), smeta im, treba ga odseći. I radiće na tome“, zaključio je beloruski predsednik.

Istovremeno je dodao da će se kao povod iskoristiti migrantska kriza na granici Belorusije i EU koju su, prema rečima Lukašenka, iskoristili i Poljaci „da realizuju svoje strateške ciljeve“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.