Magla u Sarajevu: I danas prolongirani i otkazani neki letovi

SAARAJEVO – Magla i danas stvara probleme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, pa su pojedini letovi već prolongirani, a drugi otkazani.

Prema informacijama na sajtu aerodroma, dolazak aviona iz Stokholma kompanije Wiž Air planiran za 12.10, prolongiran je za 14.45 sati.

Dolazak aviona Fly Dubaija iz Dubaija koji je bio predviđen za 16.15 sati je otkazan, prenosi Klix.

Otkazan je let Austrian Airlinesa do Beča, koji je bio planiran za jutros 7 sati, a otkazani su i letovi Turkish Airlinesa do Istanbula u 8.30 i Fly Dubaija do Dubaija u 17.25 sati.

Juče su zbog magle otkazani skoro svi letovi sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.