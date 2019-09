Majka iz pakla: Bebi mazala heroin na desni da lakše zaspi (foto, video)

Majka Kimberli Neligan (33) iz američke savezne države Mejn uhapšena je zbog sumnje da je uzrokovala smrt svoje jednogodišnje ćerke jer je navodno detetu davala male doze heroina u više navrata kako bi pomogla bebi da spava.

Kimberly Nelligan, 33, was arrested Tuesday charged with endangering the welfare of her 1-year-old daughter who died last year after being exposed to fentanyl.https://t.co/06LVdC5yTW pic.twitter.com/VeSwFKZj8P

— Beth McEvoy (@bethmcevoynews) September 18, 2019