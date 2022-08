Mandić: Pozvali smo stranke na dogovor o novoj vladi

PODGORICA – Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić saopštio je danas da je svim predstavnicima stranaka stare parlamentarne većine poslao poziv da se 2. septembra sastanu da bi dogovorili i odgovorili narodnim željama iskazanim na izborima 30. avgusta 2020.

Pismo, kazao je Mandić na konferenciji za novinare u Podgorici, znači i poziv za politički sporazum o novoj parlamentarnoj većini i vladi.

Zovemo, kazao je Mandić, na pošten dogovor.

„Nikome ništa ne namećemo, želimo da saslušaju naš predlog, da mi čujemo njihov predlog i da pokušamo da nađemo odgovor i dogovor koji čekaju građani Crne Gore pune dve godine“, rekao je Mandić.

On je rekao da lider DNP Milan Knežević trenutno nije u Crnoj Gori, ali da je poziv dogovorio sa njima i liderom PzP Nebojšom Medojevićem, koji će biti prisutni na sastanku sazvanom za 2. septembar.

„Mislimo da je potrebno formirati tehničku vladu koja bi pripremila izbore“, rekao je Mandić i pojasnio da je današnji dan izabrao iz namere da skrene pažnju na ovaj datum, odnosno 30. avgust 2020., kada je, kako je kazao, Crna Gora osvojila slobodu i stala rame uz rame sa demokratskim državama Evrope.

Mandić je istakao da se do tog 30. avgusta vlast nije smenjivala demokratskim putem i da to treba da, kako kaže, služi na ponos što smo mi generacija koja je to uradila.

„Ovaj dan danas je velika svečanost, nezavisno od svih nesporazuma koji su postojali u parlamentarnoj većini. Nas iz DF-a brine što smo jednu pobedu koja je proistekla iz jednog velikog narodnog napora nismo uspeli da održimo“, kazao je Mandić.

Uveren je, ističe, da svi imaju želju da se političari dogovore, jer smatra da je došao trenutak da „porazgovaramo bez vraćanja unazad“.

„Moramo pronaći rešenje na zadovoljstvo svih građana Crne Gore. Oni su prihvatili pravilo da onaj koji pobedi preuzima odgovornost za Crnu Goru“, istakao je Mandić.

Govoreći i o prethodna dva propala prethodna pokušaja formiranja vlade, Mandić kaže da je time dobijem deformisani politički sistem u odnosu na druge demokratije.

„Dve godine nakon istorijske pobede moramo da resetujemo naše odnose i krenemo od početka. Uveren sam da svaki od političara koji je dobio narodno poverenje danas ima želju da se dogovori. Demokratski front i Nova srpska demokratija će zastupati da se vratimo čistim izvorima demokratije, gde će snagu opredeljivati podrška građana I suštinski određivati kako treba da izgleda buduća vlada“, rekao je Mandić.

Istakao je da je DF spreman da sve preuzete obaveze radi zajedno sa svima, da ih u potunosti poštuje i da zajedno radi sa ljudima koji hoće da menjaju Crnu Goru kako bi što pre postala članica EU.

On je rekao da je Crnoj Gori danas potreban mir, sloga i organizovana borba protiv kriminala i korupcije.

Govoreći o mogućem formiranju vlade sa liderom Bošnjačke stranke na čelu, uz podršku DPS Mila Đukanovića, Mandiće je kazao da je Bošnjaka stranka izgubila izbore na koje je išla sa DPS-om.

DF, kazao je, smatra da stranke nacionalnih manjina treba da budu u svakoj vladi i da BS vide kao mogućeg poželjnog partnera, ako dogovor parlamentarne većine bude postignut, ali ne misli da bi njihov lider mogao da dobije i najvišu funkciju u državi.

Na pitanje vidi li sebe kao mandatara, Mandić je odgovorio da je uradio puno stvari da dođe do narastajuće snage naroda i do 30 avgusta, te da je dve godine bio van parlamenta i političke arene što mu je, kaže, pomogla da sagleda bolje šta Crnoj Gori treba.

On je rekao da kolege iz DF smatraju da bi mesto premijera buduće vlade trebaloda pripadne najjačem konstituentu i od toga bi trebalo svi da pođu.

(Tanjug)

