Mandić: Za nas prihvatljiv svaki dogovor Vlade i Amfilohija

PODGORICA – svaki dogovor između Vlade Crne Gore i mitropolita crnogorsko – primorskog Amfilohija koji bi, štitio imovinu Srpske pravoslavne crkve za nas je prihvatljiv, izjavio je danas za Tanjug lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže da bi njima kao opoziciji bilo prihvatljiv anjug

On je ocenio da se Crna Gora nalazi u dramatičnom stanju i teškoj političkoj situaciji i dodao da je zbog toga u parlamentu danas pozvao premijera Duška Markovića da odustane od ovakvog predloga zakona koji je protiv SPC i kojim se otima njena imovina.

Navodeći da je mitropolit Amfilohije krenuo sa Cetinja kako bi se sastao sa Markovićem, Mandić je kazao da bi sve što oni dogovore, a što bi štitilo imovinu SPC, njima kao opozicija bilo prihvaljtivo i takav zakon bi imao aposlutnu podršku u parlamentu.

“Ovog trenutka imamo blokirane Berane, imaćemo uskoro blokirano Bijelo polje, Pljevlja, Nikšić. Crna Gora će stati, naš konfliktni potencijal postaće sve veći. U takvoj situaciji jedno političko rešenje koje bi relaksiralo prilike u Crnoj Gori bilo bi itekako važno za sve građane u Crnoj Gori”, poručio je Mandić.

On je istakao da nije ni za kakve svađe i konflikte, ali smatra da je pritisak građana, njihova odlučnost i brojnost neophodna da bi se, kaže, zaustavila “ovakva odvratna i niska politika Vlade Crne Gore”.

“Što bi rekao patrijarh Varnava 1937. godine, mi smo se uspravili, svrstali se u redove jedan do drugoga i kao Božija vojska uspeli da se suprostavimo satanističkoj vojsci”, naveo je Mandić.

Na pitanje da li posle usvajanja zakona, ukoliko se to dogodi, može doći do sukoba na ulicama, Mandić kaže da ne bi želeo da govori “šta će biti, ako bude”.

“Hajde da imamo dovoljno poverenja da će ovaj razgovor između našeg mitropolita i drugih episkopa SPC i predsednika Vlade Crne Gore doneti neko rešenje koje bi u potpunosti relaksiralo ovu situaciju”, rekao je on.

Odgovarajući na pitanje o primeni zakona, Mandić kaže da je problem što je težište na tome da bi vlasnik imovine, a to je SPC, morao da pred crnogorskim sudovima dokazuje da je vlasnik.

Podseća da je država veoma zaintresocana da tu imovinu koja vredi više milijardi evra prenese na svoje vlasništvo.

“Kada pogledate stare manastire Nemanjića kao što je manastir Morača ili Đurđevi stupovi u Beranama morali bi da donosite dokaze kako je to izgledalo pre 800 godina i da je to vlasništvo SPC. Radi se o jednoj veoma štetnoj političkoj nameri da se dovede do kraja obračun koji je počeo uoči referenduma sa srpskim narodom i SPC I ovo je završna faza”, ocenio je Mandić.

Neko je, kaže, procenio, a tu, dodaje, misli na predsednika Mila Đukanovića da to može “lagano da se uradi” i da neće biti otpora.

“Mislim da se sada u vladajućoj većini preispituju, posebno tzv. dukljanske strukture koje su od kraja 80-tih godina bile na pozicijama, da Srbe iz Crne Gore treba proterati a SPC zabraniti odnosno oteti njenu imovinu”, rekao je Mandić.

(Tanjug)