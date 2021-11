Mas: Nemačka neće sedeti skrštenih ruku

SARAJEVO – Ministar spoljnih poslova Nemačke Haiko Mas izjavio je da njegova zemlja pruža najveću bilateralnu podršku Bosni i Hercegovini, ali je dodao da, kako je rekao, niti žele niti hoće da usmeravaju novac nemačkih poreskih obveznika u entitet koji aktivno radi na uništavanju BiH, ali i da neće sedeti skrštenih ruku.

U intervjuu za sarajevski portal Klix, Mas je rekao da će razmislit i o pojedinačnim merama protiv onih koji dovode u pitanje teritorijalni integritet zemlje.

„U tom pogledu veoma blisko se usaglašavamo s našim partnerima, unutar EU, ali i sa Amerikancima i Britancima“, rekao je Mas.

Šef nemačke diplomatije kaže da visoki predstavnik Kristijan Šmit „igra ključnu ulogu“, da treba da jača državne institucije na svim nivoima i da nadzire provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

„Za to ima punu podršku Nemačke, naših partnera iz EU i velike većine članica Saveta bezbednosti UN. On ima na raspolaganju široku paletu instrumenata, u koju spadaju i ovlašćenja koja mu je dodelila međunarodna zajednica, tzv. bonska ovlašćenja“, rekao je Mas.

Na pitanje da li stoji iza izveštaja Kristijana Šmita, koji ga nije lično podneo u SB UN, a u kome je kao glavnog krivca za blokade i političke probleme u BiH okarakterisao Milorada Dodika, Mas kaže:

„Ono što trenutno proživljavamo u Bosni i Hercegovini je najgora politička kriza od završetka rata u BiH 1995. i ja delim to mišljenje. Pogađa me kada čujem da se ljudi u zemlji čak ponovo plaše nasilja. Za to je prvenstveno odgovorna opasna i neodgovorna secesionistička politika vlade Republike Srpske“.

Prema njegovim rečima, nakon povlačenja Republike Srpske iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, sedeća odluka treba, prema svemu sudeći, da bude povlačenje iz Visokog sudskog i tužilačkog veća (VSTV) i državnih poreskih organa, pa čak i formiranje svoje vojske.

Označavajući takvu politiku nacionalističkom, Mas kaže da ona „otvara stare rane i ugrožava mirnu budućnost cele zemlje“.

„Ovakav put ne rešava nijedan jedini problem, a stvara mnogobrojne nove probleme, posebno za ljude u Republici Srpskoj. Permanentna kriza praćena institucionalnim haosom, paralizom očajnički potrebnih reformi i daljnje rastuće tenzije oterat će investitore iz zemlje, povećaće broj nezaposlenih i intenzivirati odlazak stanovništva“, tvrdi Mas.

Na pitanje da li je Nemačka spremna da nezavisno od SAD ili EU uvede sankcije Miloradu Dodiku i ostalima koji podrivaju državne institucije, Mas kaže da Nemačka neće moći da skršteih ruku prati nastavak ove, kako je naveo, neodgovorne politike.

„Jer takva politika ne šteti samo ljudima u Bosni i Hercegovini. Ona unazađuje i sav napredak koji je na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma postignut tokom dugog niza godina uz ogromnu podršku međunarodne zajednice, EU i Nemačke“, rekao je, između ostalog, Mas.

(Tanjug)

