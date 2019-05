Masakr u autobusu: Manijak sa dva noža ubio muškarca i devojčicu, povređeno najmanje 16 devojčica (video)

Manijak s nožem napao je ljude koji su čekali autobus u južnom delu Tokija. Ubio je 39-godišnjeg muškarca i devojčicu. Najmanje 18 ljudi je ranio. Među njima je 16 devojčica koje su bile na putu u školu. Neki od povređenih su u kritičnom stanju, prenose mediji.

MASS STABBING NEAR #TOKYO

– Bus stop at a park in #Kawasaki

– 1 suspect, armed with 2 knives

– At least 15 people stabbed

– Suspect then stabbed himself

– Many victims are children

– Some are gravely injured

– Suspect: Man in his 40s or 50s#Japan #Stabbing #BREAKING pic.twitter.com/uJ8gA0M2i7

— Feliz Karen News (@felizkrennews) May 28, 2019