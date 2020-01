Meksički predsednik saopštio da je suzbio korupciju u državi

MEKSIKO SITI – Meksički predsednik Manuel Lopez Obrador je u osvrtu na prošlu godinu pobrojao uspehe svoje administracije tokom prve godine na vlasti, istakavši izazove sa kojima je suočena – prvenstveno porast nasilja.

U video poruci, Lopez Obrador je saopštio da je već suzbio korupciju na visokom nivou koja je bila izražena u prethodnim vladama, ali je dodao da je ključno povući liniju između kriminalnih elemenata i vlasti kako se dve strane ne bi mešale kao što je to bio slučaj u prošlosti, preneo je AP.

On je takođe naveo da je u vreme vlasti njegovih prethodnika narko bos Hoakin El Čapo Gusman, koji je sada u zatvoru, imao istu moć kao i predsednik Meksika.

„Postojao je period kada je Gusman imao istu moć ili uticaj koji je tadašnji predsednik imao jer je postojala zavera zbog čega je bilo teško kazniti one koji su počinili zločine. To je sada već postala prošlost, i to je otišlo na smetlište istorije“, poručio je predsednik Meksika.

Njegove reči su, po svemu sudeći, aluzija na prošlomesečnu presudu i hapšenje bivšeg sekretara za javnu bezbednost Đenara Garsija Lune. On je funkciju obavljao u vladi predsednika Felipe Kalderona od 2006. do 2012. Pre toga, Garsija Luna je bio na čelu meksičke službe koja je ekvivalent američkom FBI, i to u vreme tadašnjeg predsednika Visente Foksa, podsetio je AP.

Luna je optužen u federalnom sudu u Njujorku po tri tačke optuznice za trgovinu kokainom kao i za davanje lažnog iskaza. On je živeo u Floridi a uhapšen je u Teksasu.

Američko tužilaštvo takođe je navelo da je on primio milione dolara kao mito od Gusmanovog narko kartela Sinaloa, a u zamenu im je dozvolio da nesmetano deluju.

(Tanjug)