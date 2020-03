Melanija oštro odgovorila kritičarima: „Bolje uradite nešto dobro…“

Prva dama SAD Melanija Tramp poručila je danas kritičarima da bi bolje bilo da učine nešto dobro za svoju okolinu, umesto da kritikuju njen trud, prenose mediji.

I encourage everyone who chooses to be negative & question my work at the @WhiteHouse to take time and contribute something good & productive in their own communities. #BeBest https://t.co/03sx0rq2Nx

— Melania Trump (@FLOTUS) March 7, 2020