Melanija se oglasila prvi put nakon poraza

Prva dama SAD, Melanija Tramp, oglasila se prvi put pošto je juče objavljeno da je njen suprug Donald Tramp izgubio izbore i ponovila njegov stav da treba prebrojati svaki zakonito dat glas.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020